Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) danes izvajajo hišne preiskave na Darsu, poroča spletni portal 24ur.com. Do preiskave prihaja pol leta po medijskem razkritju niza sumov nepravilnosti – od favoriziranja pri javnih razpisih do sumov podkupovanja in kartelnega dogovarjanja. Kot so danes navedli na Darsu, pri preiskavi aktivno sodelujejo. NPU bodo skladno z odredbo sodišča izročili vso zahteva ...