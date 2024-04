Vsi za naše! Na obisku pri Petru Stojanoviću v Genovi Moški svet Slovenski nogometni reprezentant Petar Stojanović trenutno na klubski ravni zastopa barve slovite Sampdorie iz Genove. Na treninge ga niso priganjali starši, ampak on njih, danes pa nanj niso ponosni le domači – in skupaj z njimi vsa Slovenija – ampak tudi sosedje v Genovi. Nekdanji nogometaš Maribora in Dinama iz Zagreba ter njegova žena Maja sta v svoj dom z veseljem in odprtimi rokami sprejela...

