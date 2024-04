FOTO: V Lovrencu na Pohorju veliko snega, težave tudi pri poslovanju na tamkajšnjem krajevnem uradu Lokalec.si V Lovrencu na Pohorju, Selnici ob Dravi in Rušah sneži že od noči, sneg pa žal povzroča kar nekaj nevšečnosti. “Zaradi slabih vremenskih razmer prihaja do težav tudi pri poslovanju na Krajevnem uradu Lovrenc na Pohorju. Prosimo vas za razumevanje,” so zapisali na spletni strani Vlade RS. V Lovrencu na Pohorju je začelo snežiti že okoli proti jutru. Sodeč po slikah, ki so nam jih posredovali bralci ...

