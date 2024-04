Mesec: Cilj je, da Ekonomsko-socialni svet oživimo v maju 24ur.com Premier Robert Golob je za dopoldne sklical srečanje predstavnikov sindikatov, delodajalcev in vlade, ki sodelujejo v Ekonomsko-socialnem svetu (ESS). Namen srečanja je bila želja po obuditvi socialnega dialoga. Minister za delo Luka Mesec je po srečanju dejal, da ciljajo na oživitev sveta v maju. Do srečanja so sicer bili kritični pri Gospodarski zbornici Slovenije, kjer so ocenili, da je namen ...

Sorodno