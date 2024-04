Voznik tovornega vozil na avtocesti vozil pod vplivom kokaina Lokalec.si Policisti Postaje prometne policije Celje so včeraj dopoldne na avtocesti, na območju Celja, opazili voznika tovornega vozila, ki je zelo nezanesljivo vozil. “Z voznikom so na avtocestnem počivališču Lopata izvedli postopek. Ker je bil preizkus z alkotestom negativen so vozniku odredili še hitri test za droge, ki je pokazal, da je voznik vozil pod vplivom kokaina. Strokovni pregled je voznik odkl ...

Sorodno

























Omenjeni Celje

kazni za prometne prekrške Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Ilka Štuhec

Valentin Hajdinjak

Anže Kopitar

Luka Dončić