Slovenija na seznamu držav, ki so na področju pravic LGBTQ naredile napredek N1 Slovenija je bila v poročilu State Departmenta pohvaljena zaradi napredka, ki ga je naredila na področju pravic skupnosti LGBTQ. Poročilo v uvodu, kjer so po navadi navedeni najhujši kršitelji, omenja tudi Izrael in palestinsko gibanje Hamas.

