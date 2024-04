Za punk skupino Niet bo letošnje leto plodno, saj bo vsestransko proslavila 40 let od svojih začetkov. Nedavno so posneli novo skladbo Tema rjove skozi mesto za ZKP RTV Slovenija, kjer bo izšla tudi dvojna vinilna plošča s posnetki iz vseh ključnih obdobij zasedbe. Koncert, ki bo 24. maja v Križankah je razprodan, obetajo pa se še film, knjiga in turneja.