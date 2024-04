Predstavljajte si noč, ko Luna ne samo da sveti najsvetleje, ampak tudi razkriva skrite resnice, ki jih skrbno čuvamo. Ta noč prihaja 23. aprila, ko se bo Luna napolnila v strastnem in skrivnostnem znamenju škorpijona. To ni običajen lunin cikel; to je čas, ko se neizrečeno postane izrečeno, skrito postane vidno in srce se odpre za spremembe. ...