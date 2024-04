V slačilnici in na ulicah slavje do mrtvega #video Sportal Nogometaši Interja iz Milana so v ponedeljek zvečer dvajsetič osvojili naslov italijanskega prvaka. In to že pet tekem pred koncem prvenstva. Uspelo pa jim je na najslajši mogoč način, z zmago nad mestnim tekmecem AC Milanom. Dobili so ga z 2:1. Slavje v slačilnici je bilo tako precej noro! Poglejte v zgornjem videu.

