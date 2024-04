Na mariborskem sodišču se nadaljuje spor med Borisom Sovičem in Elektrom Maribor N1 Na mariborskem okrožnem sodišču so v gospodarskem sporu med Borisom Sovičem in Elektrom Maribor zaslišali dve priči. Sovič Elektro Maribor toži za 145.000 evrov odškodnine.

Sorodno