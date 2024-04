Od epa o Gilgamešu do bralnikov: “Knjige kot zaščitni znak civilizacije” N1 Organizacija Unesco je leta 1995 v Parizu 23. april razglasila za svetovni dan knjige in avtorskih pravic. Društvo slovenskih pisateljev bo predstavilo 29. slovenske dneve knjige in knjižni sejem na vrtu Lili Novy, ki bosta junija, ter popoldne ponudilo literarno branje. Pod okriljem založbe Sanje pa se bo tradicionalno dan prevesil v Noč knjige.

