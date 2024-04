Ujme uničile planinske poti, vi povejte, katero obnovijo prvo Sportal Izbor naj planinske poti v Sloveniji je letos nekoliko drugačen. Šest poti, ki kandidirajo za ta naziv, morda ni najlepših, so pa najbolj potrebne obnove, da bi to znova postale. Precej so jih namreč uničile lanskoletne katastrofalne poplave in neurja. Pot, ki bo prejela največ glasov, bo obnovljena s pomočjo markacistov in sredstev, ki jih bo prispevala Zavarovalnica Triglav. Glasovanje poteka do 14. junija.

