Pravica do popravila: da potrošniki ne bi takoj hiteli po novo 24ur.com Evropski poslanci so sprejeli direktivo o tako imenovani pravici potrošnikov do popravila. Za blago, popravljeno v garancijski dobi, se bo zakonsko jamstvo podaljšalo za eno leto, kar naj bi potrošnike spodbudilo, da se raje kot za nakup odločijo za popravilo. Proizvajalci pa bodo morali tudi po izteku zakonskega jamstva popraviti gospodinjske pripomočke, kot so pralni stroji, sesalniki in pametn...

