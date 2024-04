SEEnergy: mednarodna zelena konferenca za energetski prehod v JV Evropi SiOL.net Med 15. in 17. majem 2024 bo na Celjskem sejmu SEEnergy, pomembna mednarodna konferenca, posvečena energetskemu prehodu v nizkoogljično družbo v JV Evropi. Ta edinstven dogodek B2B, ki se odvija le enkrat na dve leti, bo platforma za izmenjavo znanja in izkušenj med strokovnjaki iz regije in tujine ter bo predstavil rešitve za izzive, s katerimi se soočajo podjetja in lokalne skupnosti ob prehodu na zeleno energijo.

Omenjeni Celje Najbolj brano Osebe dneva Luka Mesec

Robert Golob

Valentin Hajdinjak

Ilka Štuhec

Anže Kopitar