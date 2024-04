Slovenija. Doma v Evropi - že 20 let. Vlada RS 1. maja 2004 je Slovenija skupaj še z devetimi državami srednje in vzhodne Evrope postala članica Evropske unije. Čeprav je bilo pred vstopom prisotne tudi nekaj negotovosti, lahko z današnje perspektive ugotovimo, da je članstvo naši državi pomagalo na poti gospodarskega razvoja in mednarodne uveljavitve, ljudem pa omogočilo številne nove možnosti v drugih državah članicah.