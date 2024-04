Med deseterico za kresnika tudi roman Pričakovanja Novogoričanke Anje Mugerli Primorske novice Med 185 romani v širšem naboru je žirija za nagrado kresnik za najboljši roman, ki jo 34. sezono podeljuje časopisna hiša Delo, odbrala in razglasila deseterico. Sedem avtoric in trije avtorji so izbrane knjige izdali pri petih založniških hišah. Med nominiranimi je tudi roman Pričakovanja Novogoričanke Anje Mugerli. 23. maja bodo razglasili finalno peterico, na kresno noč pa nagrajeni roman.

Sorodno















Omenjeni Delo

Evropska unija Najbolj brano Osebe dneva Luka Mesec

Robert Golob

Valentin Hajdinjak

Ilka Štuhec

Anže Kopitar