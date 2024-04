MZEZ odsvetuje potovanja v Iran, Irak, Sirijo, Jemen, Izrael in Libanon RTV Slovenija Zunanje ministrstvo pred prvomajskimi prazniki odsvetuje vsa potovanja v Iran, Irak, Sirijo in Jemen, saj za te države velja najvišja stopnja varnostnega tveganja. Odsvetujejo tudi vsa potovanja v Izrael in Libanon.

