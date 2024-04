Nova uspešna metoda, ki sočasno prepoznava znane in neznane viruse 24ur.com Na Nacionalnem inštitutu za biologijo so predstavili uspešnost in velik potencial metode, ki jo v zadnjih letih razvijajo za prepoznavanje velike količine virusov. Metoda ima potencial, da postane prevladujoča za iskanje novih, še neznanih virusov, predvsem tistih, ki povzročajo bolezni pri rastlinah, živalih in tudi človeku.

