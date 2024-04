Melamin se je po hudi nesreči in uničenju proizvodnje izkopal iz rdečih številk RTV Slovenija Melanim je do konca lanskega leta obnovil okoli 70 odstotkov proizvodnih zmogljivosti. Lani je ustvaril 45,4 milija evrov prihodkov od prodaje. Čisti dobiček je znašal 1,1 milijona evrov, medtem ko so bili leto prej še v rdečih številkah.

