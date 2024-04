Na Festivalu neodvisnega filma so nagradili Borbike RTV Slovenija Glavno nagrado 24. Festivala neodvisnega filma je prejela režiserka Nika Jurman za animirani film Borbike, posebne omembe pa so šle igranima filmoma Barcelona Žige Kukoviča in WC kaseta Perice Rajčića ter dokumentarnemu filmu Laster Davida Lužarja.

