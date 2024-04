Mladinski svet: Brezupno čakanje mladih na izpolnitev predvolilnih obljub RTV Slovenija Dovolj imamo čakanja na izpolnitev predvolilnih obljub o gradnji novih stanovanj, vladi sporoča Mladinski svet. SD, Levica in predsednik vlade so napovedovali več deset tisoč javnih oziroma neprofitnih stanovanj, so spomnili predstavniki mladih.

