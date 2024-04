Srečnež iz Slovenije zadel kar 60-milijonski jackpot dobitek Nova24TV “Nekomu v Sloveniji so se uresničile sanje. Na loterija.si je bil vplačan jackpot v višini 60 milijonov evrov,” so zapisali na spletni strani Loteriji Slovenije. 120-milijonski jackpot 5+2 je bil izžreban v dveh državah, Sloveniji in Nemčiji. Dobitna kombinacija številk je: 2, 3, 6, 15, 35, z dodatnima številkama 1 in 3. Dobitnik bo moral plačati 15-odstotni davek

