Janja Garnbret: Starša mi vedno rečeta, naj se spomnim, kdo sem Sportal Ob izidu pravljice o Janji Garnbret, ta pripoveduje zgodbo o deklici, ki si upa sanjati, na poti do uspeha pa jo spodbujajo in ji pri premagovanju ovir pomagajo družina in prijatelji, smo se z glavno junakinjo slikanice Janja in čudežna roža pogovarjali o njeni ljubezni do knjig, želji, da bi postala knjižničarka, obisku olimpijskega prizorišča v Parizu, kjer bo avgusta skušala osvojiti novi naslo...

