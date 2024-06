Težko pričakovani konec prenove: v Kranju po letu in pol odprli pomemben most N1 V Kranju bodo danes po dolgotrajni prenovi ponovno odprli most čez Savo na Ljubljanski cesti. S tem bodo tudi mestni avtobusi začeli voziti po starem voznem redu. Prvotno odprtje mostu za promet je bilo sicer predvideno že lani jeseni, a se je zaradi avgustovskih ujm prenova podaljšala. Sorodno

