Po Bledu še Bohinj: napovedujejo prepoved plovil na električni in motorni pogon Dnevnik Letošnje poletje sprememb še ne bo, predvidevajo pa, da bodo po vsej verjetnosti v prihodnje prepovedali tudi uporabo desk in drugih športnih rekvizitov na električni in motorni pogon. Sorodno





Najbolj brano Osebe dneva Nataša Pirc Musar

Marjan Šarec

Janja Garnbret

Robert Golob

Zoran Dragić