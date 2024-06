Preveč premožnim vrata zaprta: Odprli novo skupnost za starejše v Novi Gorici SiOL.net V Novi Gorici na Erjavčevi ulici so danes odprli novo stavbo, v kateri bosta prostore dobila dnevni center in stanovanjska skupnost za starejše. Investicijo v vrednosti 1,2 milijona evrov sta finančno pokrila ministrstvo za solidarno prihodnost in Mestna občina Nova Gorica, ki je tudi odstopila zemljišče za gradnjo. Sorodno Omenjeni Nova Gorica Najbolj brano Osebe dneva Nataša Pirc Musar

Marjan Šarec

Janja Garnbret

Robert Golob

Zoran Dragić