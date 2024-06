Ekipa UAE Team Emirates je uradno potrdila osem kolesarjev, ki bodo nastopili na dirki po Franciji od 29. junija do 21. julija, ekipa je nespremenjena glede na načrte pred sezono. Prvi kolesar sveta Tadej Pogačar bo na poti do osvojitve svojega tretjega naslova na Tour de France "vodil zelo izkušeno ekipo," so zapisali na spletni strani UAE.



