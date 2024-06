Za nesrečo avtobusa pri Benetkah kriva tehnična napaka in dotrajana ograja 24ur.com Hudo prometno nesrečo avtobusa v Mestrah pri Benetkah, v kateri je 3. oktobra lani umrlo 22 ljudi, je povzročila okvara krmilnega mehanizma in slabo stanje zaščitne ograje, ki jo je avtobus prebil in padel z nadvoza več kot 10 metrov globoko, je izsledke po zaključku preiskave povzelo beneško tožilstvo. Sorodno

