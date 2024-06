Podpredsednik slovenske vlade in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon se je danes sestal s slovenskimi novoizvoljenimi županjami in župani s Tržaškega in Goriškega. V prostorih Generalnega konzulata RS so se z ministrom o sodelovanju tako med občinami v čezmejnem prostoru kot z drugimi slovenskimi organi in ministrstvi pogovarjali Aleksander Coretti (župan Občine Dolina), Marja ...