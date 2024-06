Nekdanjega italijanskega nogometaša in dobitnika zlate žoge Roberta Baggia so v noči s četrtka na petek oropali v njegovi vili na severovzhodu Italije in ga lažje poškodovali, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Vlom se je zgodil, ko je z družino po televiziji spremljal tekmo med Italijo in Španijo na evropskem prvenstvu v Nemčiji.



