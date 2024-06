Piše: Sara Kovač (nova24tv.si) Množične stavke po državi so načele še gospodarstvo in podjetja. In medtem ko slovenski vrh gleda nogometne tekme, so v Sloveniji vse večje težave. Pred nekaj dnevi se je na vlado že obrnila Gospodarska zbornica Slovenije, sedaj še podjetje Lumar, ki je največji proizvajalec montažnih lesenih objektov. Njihovi podatki kažejo, da se je v zadnjih dveh mesecih število i ...