Učinek domin: kako je del Balkana ostal brez elektrike? 24ur.com Obsežen kolaps elektroenergetskega sistema, kot ga na območju še ne pomnijo, je prizadel dele Hrvaške, Črno goro, Bosno in Hercegovino ter Albanijo. Za to, da je bil udarec še toliko hujši, sta poskrbela vreme in začetek turistične sezone, ko je poraba energije že precej visoka. Za zdaj uradnega epiloga, zakaj se je zgodil zlom omrežja vzdolž štirih držav, še ni, odprtih možnosti pa je veliko. Ka...