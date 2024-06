V Kopru odprli prenovljeni zvonik Družina

Mestna občina Koper je po nekajmesečni temeljiti prenovi sinoči s slavnostnim programom odprla koprski zvonik. Poskrbela je za popolno prenovo notranjega stopnišča in ograje ter kamnitih sten in stropov. Novi sta tudi razsvetljava zvonika in električna napeljava, so zapisali na spletni strani občine.

