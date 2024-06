Nejc Žnidarčič do skupne zmage v svetovnem pokalu Sportal V Italiji se je zaključila letošnja serija tekem za svetovni pokal v spustu na divjih vodah. Zaradi previsokega vodostaja reke Noce so bili organizatorji primorani odpovedati sobotni finale sprinta, tako da so obveljali rezultati petkove prve kvalifikacijske vožnje. To pomeni, da je Nejc Žnidarčič osvojil srebrno kolajno, v skupnem seštevku svetovnega pokala pa se je veselil zmage. Matija Preskar ... Sorodno Omenjeni Italija Najbolj brano Osebe dneva Nataša Pirc Musar

