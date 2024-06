Dončić znova doma, z njim naj bi prispeli tudi Anamarija in mala Gabriela 24ur.com Košarkarski superzvezdnik Luka Dončić je po izjemni sezoni v ligi NBA spet doma. Z zasebnim letalom je nekaj pred 11. uro pristal na Brniku, kjer so ga čakali novinarji in navijači. A košarkar se je pozornosti tokrat izognil in letališko stavbo zapustil skozi stranski izhod. Dončićev prihod je morda dober znak za njegov nastop na kvalifikacijskem turnirju v Grčiji, kjer si bo slovenska izbrana vr... Sorodno