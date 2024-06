Na nedeljskih volitvah je prevladovala volilna podpora desnim strankam. Prebujenci so izgubili več deset mandatov, največ liberalci in zeleni. Obstaja možnost prihodnje čisto desne koalicije, če bodo desne stranke zmogle toliko politične volje in modrosti, da bodo presegle ideološke razlike. Nedeljske volitve v Evropski parlament (EP) so potrdile, kar se je kuhalo že nekaj časa in so politični ana ...