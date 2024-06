Kako so živeli mariborski požarni opazovalci? In kakšen razgled so imeli? RTV Slovenija Čisto na vrhu mariborske stolnice, v zvoniku, je nekoč živel požarni opazovalec, ki je ob prvem znaku ognja z udarjanjem po zvonovih na požar opozoril prebivalce mesta. Zdaj se je na zvonik znova mogoče povzpeli in si opazovalnico ogledati. Sorodno