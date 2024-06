To so predlogi vlade za pokojninsko reformo: kaj bi vplivalo na višino pokojnine Reporter Vlada bi po izhodiščih za pokojninsko reformo, ki jih je v sredo predstavila socialnim partnerjem, od leta 2028 višala starostno mejo za upokojitev. Za 40 let dela bi bila leta 2035 62 let. Obdobje za izračun pokojninske osnove bi bilo daljše, odmerni ods Sorodno

