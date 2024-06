Kakšna je razlika med teroristom in šefom protokola? 24ur.com Nekdanji predsednik je tudi šaljivec. Šala o teroristu in šefu protokola je bila del odgovora na vprašanje o vlogi partnerke sedanjega premierja Goloba. Vsi smo krvavi pod kožo, je dejal, ampak meje med zasebnim in javnim morajo biti in so tudi določene v protokolu. Milan Kučan je bil gost Popkasta. Danes upokojenec, ampak vprašali smo ga tudi, ali je še vedno v politiki. Kot se spodobi v teh dne... Sorodno