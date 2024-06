Zadrogiran Ljubljančan vijugal po cestah vse do Kopra, kjer so ga policisti prijeli in pridržali Nova24TV Zadrogiran Ljubljančan vijugal po cestah, pri poskusu policijskega pregleda trčil v njihovo vozilo in odpeljal naprej. Ustavili so ga v Kopru in z razbitjem šip prišli do njega V četrtek okrog 12h je policija prejela obvestilo, da po avtocesti od Ljubljane proti Ravbarkomandi pelje osebni avtomobil, ki ogroža druge. Zatem smo prejeli še klice voznikov, ki so kršitve istega vozila prijavili pri Koz ... Sorodno





