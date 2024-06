Sobotno popoldne in večer sta na Muto, kjer te dni intenzivno praznujejo z več dogodki 30. rojstni dan Občine Muta, privabila Kvatropirce, ki so nastopili na večernem koncertu pred sedežem Občine Muta. V bližini sta nastopila tudi fanta iz dueta Alterego, v Kienhofnu pa se odvila nova Zvonarijada. Gasilci iz PGD Muta pa so poskrbeli za atrakcijo, predstavitev njihovega voznega parka, opreme in še ...