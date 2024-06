Z jezera Como reševali 12 čolnov s 45 potniki na krovu 24ur.com Italijanska obalna straža je v neurju, ki je v zadnjem dnevu divjalo na jezeru Como, rešila 12 čolnov s 45 potniki na krovu. Nekatere čolne so močni vetrovi in visoki valovi zagozdili med drevesa, pri drugih so se pokvarili motorji in so bili v nevarnosti, da bodo trčili v skalnate čeri. Sorodno Omenjeni Italija Najbolj brano Osebe dneva Matjaž Kek

