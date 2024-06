Po požaru zdravniško pomoč iskalo sedem oseb Lokalec.si Po požaru, ki je v soboto zjutraj zajel ostrešje gospodarskega poslopja na območju Litije, je zdravniško pomoč zaradi vdihavanja dima iskalo sedem oseb, ena izmed njih pa tudi zaradi lažjih opeklin. Vzrok požara še ni znan, tekom današnjega dne bo opravljen ogled, so danes sporočili iz Policijske uprave (PU) Ljubljana. Lastniki so iz gospodarskega poslopja uspeli rešiti živali in večino delovnih s ... Sorodno























































