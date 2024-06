Verjamemo, da je to izredno težko, da je pravzaprav nemogoče, a če bi dali čustva, ki jih gojimo do slovenske reprezentance, na stran, bi ugotovili, da je globalno najzanimivejši in najodmevnejši obračun skupinskega dela evropskega prvenstva na sporedu že danes. Na Red Bull Areni v Leipzigu bosta namreč funkcijo preživetvenega nagona poskušali vklopiti dve evropski velesili, reprezentanci Hrvaške in Italije.



