Cretu, Urnaut in druščina premikajo meje (ne)mogočega: Klobuk do tal, fantje! 24ur.com Slovenski odbojkarji so z zmago na zadnji tekmi skupinskega dela Lige narodov proti Srbiji v nabito polnih Stožicah dosegli nov mejnik. Ne le, da so omenjeno tekmovanje zaključili povsem na vrhu razpredelnice z 11 zmagami in le enim porazom, temveč so si s tem zagotovili nekoliko lažjega tekmeca na prvi stopnički izločilnih bojev, ki bodo potekali v Lodžu na Poljskem. Po tesni zmagi nad Srbi (3:2... Omenjeni Poljska

