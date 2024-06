Romunsko letalsko oporišče Mihai Kogalniceanu (MK), poimenovano po bližnji vasi, slednja pa po liberalnem politiku iz 19. stoletja, bo zdaj spremenjeno v največjo Natovo bazo v Evropi. Večja bo celo od Ramsteina v Nemčiji, poroča BBC. NATO in ZDA bodo tja preselile nekatere logistične in človeške vire preselili iz Ramsteina. Oporišče bo največje v Evropi in bo obsegalo skoraj 3000 hektarjev po ...