Dagestan: kdo stoji za terorističnimi napadi na sinagogo in cerkvi? Družina

V ruski republiki Dagestan na Severnem Kavkazu je v nedeljskih napadih na policijsko postajo, cerkvi in sinagogo umrlo več kot petnajst policistov in več civilistov, med njimi pravoslavni duhovnik, ubitih je bilo tudi šest napadalcev. Sorodno

























