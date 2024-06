Prav danes bo v slovenskih šolah završalo. Hura, počitnice! Že diši po morju, morda po svežem gorskem zraku. No, tudi misel na ugasnjeno jutranjo budilko, igro s prijatelji in brezskrbno poležavanje ni slaba. Vrata šol se bodo zaprla, zidovi odpočili od mladostniškega šundra, šolske torbe bodo romale v kot. Počitnice so veliko veselje, so pa […] Prispevek Hura, počitnice! Naj se začnejo v….. izvir ...