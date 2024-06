Prihaja osrednja občinska proslava ob dnevu državnosti v Majšperku! Dogodek, ki bo potekal v kulturni dvorani KPC Majšperk, obljublja večer poln kulturnih nastopov, glasbe in spomina na pomembne trenutke, ki so Slovenijo pripeljali do samostojnosti. Organizirajo ga Kulturno prosvetno društvo Stoperce v sodelovanju z drugimi kulturnimi društvi v občini, Osnovno šolo Majšperk ter Občino Majšperk. Vstop na dogodek je prost, zato vabljeni vsi občani in obiskovalci, da se pridružite in skupaj praznujemo našo državnost.