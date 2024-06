Največja podjetja po prihodkih Petrol, HSE in Belektron RTV Slovenija Največja podjetja v Sloveniji po lanskih prihodkih so Petrol, Holding Slovenske elektrarne (HSE) in Belektron. Prvo deseterico lestvice, ki jo je danes objavil časnik Delo, sestavljajo še Gen-I, Gorenje, Krka, Lek, Mercator, Geoplin in Impol. Sorodno